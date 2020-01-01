Токеномика на I Like It Stable DAO (ILIS) Открийте ключова информация за I Like It Stable DAO (ILIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за I Like It Stable DAO (ILIS) The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Официален уебсайт: https://ilikeitstable.com

Токеномика и анализ на цената за I Like It Stable DAO (ILIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за I Like It Stable DAO (ILIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.33K $ 64.33K $ 64.33K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 339.45K $ 339.45K $ 339.45K Рекорд за всички времена: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Текуща цена: $ 0.0033945 $ 0.0033945 $ 0.0033945 Научете повече за цената на I Like It Stable DAO (ILIS)

Токеномика на I Like It Stable DAO (ILIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на I Like It Stable DAO (ILIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ILIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ILIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ILIS, разгледайте цената в реално време на токените ILIS!

Прогноза за цената за ILIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ILIS? Нашата страница за прогноза за цената ILIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ILIS сега!

