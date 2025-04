Какво е I Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

I Like It Stable DAO (ILIS) ресурс Официален уеб сайт