Информация за цената за i know ball (BALL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000126 $ 0.0000126 $ 0.0000126 24-часов нисък $ 0.00001331 $ 0.00001331 $ 0.00001331 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000126$ 0.0000126 $ 0.0000126 24-часов висок $ 0.00001331$ 0.00001331 $ 0.00001331 Рекорд за всички времена $ 0.00020701$ 0.00020701 $ 0.00020701 Най-ниска цена $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +3.47% Промяна на цената (7д) -11.34% Промяна на цената (7д) -11.34%

Цената в реално време за i know ball (BALL) е$0.00001304. През последните 24 часа BALL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000126 до най-висока стойност $ 0.00001331, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BALL е $ 0.00020701, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001029.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BALL има промяна от +0.53% за последния час, +3.47% за 24 часа и -11.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за i know ball (BALL)

Пазарна капитализация $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Циркулиращо предлагане 996.21M 996.21M 996.21M Общо предлагане 996,208,988.26603 996,208,988.26603 996,208,988.26603

Текущата пазарна капитализация на i know ball е $ 12.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BALL е 996.21M, като общото предлагане е 996208988.26603. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.99K.