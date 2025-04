Какво е I Choose Rich Everytime (NICK)

Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

I Choose Rich Everytime (NICK) ресурс Официален уеб сайт