Информация за цената за Hyve (HYVE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00200555 $ 0.00200555 $ 0.00200555 24-часов нисък $ 0.00223491 $ 0.00223491 $ 0.00223491 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00200555$ 0.00200555 $ 0.00200555 24-часов висок $ 0.00223491$ 0.00223491 $ 0.00223491 Рекорд за всички времена $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Най-ниска цена $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Промяна на цената (1ч) -8.92% Промяна на цената (1д) -9.16% Промяна на цената (7д) -13.87% Промяна на цената (7д) -13.87%

Цената в реално време за Hyve (HYVE) е$0.00200526. През последните 24 часа HYVE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00200555 до най-висока стойност $ 0.00223491, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYVE е $ 0.756865, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00159105.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYVE има промяна от -8.92% за последния час, -9.16% за 24 часа и -13.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyve (HYVE)

Пазарна капитализация $ 152.95K$ 152.95K $ 152.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 200.53K$ 200.53K $ 200.53K Циркулиращо предлагане 76.27M 76.27M 76.27M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hyve е $ 152.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYVE е 76.27M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 200.53K.