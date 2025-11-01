Информация за цената за HypurrStrategy (HYPSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) +6.74% Промяна на цената (7д) -20.05% Промяна на цената (7д) -20.05%

Цената в реално време за HypurrStrategy (HYPSTR) е--. През последните 24 часа HYPSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYPSTR е $ 0.01328556, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYPSTR има промяна от +1.12% за последния час, +6.74% за 24 часа и -20.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HypurrStrategy (HYPSTR)

Пазарна капитализация $ 563.55K$ 563.55K $ 563.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 563.55K$ 563.55K $ 563.55K Циркулиращо предлагане 892.85M 892.85M 892.85M Общо предлагане 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Текущата пазарна капитализация на HypurrStrategy е $ 563.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYPSTR е 892.85M, като общото предлагане е 892847198.64893. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 563.55K.