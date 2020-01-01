Токеномика на Hypurr Fun (HFUN) Открийте ключова информация за Hypurr Fun (HFUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hypurr Fun (HFUN) There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Официален уебсайт: https://hypurr.fun

Токеномика и анализ на цената за Hypurr Fun (HFUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hypurr Fun (HFUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Общо предлагане: $ 996.33K $ 996.33K $ 996.33K Циркулиращо предлагане: $ 996.33K $ 996.33K $ 996.33K FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Рекорд за всички времена: $ 300.19 $ 300.19 $ 300.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 6.52 $ 6.52 $ 6.52 Текуща цена: $ 18.03 $ 18.03 $ 18.03 Научете повече за цената на Hypurr Fun (HFUN)

Токеномика на Hypurr Fun (HFUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hypurr Fun (HFUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HFUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HFUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HFUN, разгледайте цената в реално време на токените HFUN!

Прогноза за цената за HFUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме HFUN? Нашата страница за прогноза за цената HFUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

