Информация за цената за Hypr (HYPR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00231948 $ 0.00231948 $ 0.00231948 24-часов нисък $ 0.00279632 $ 0.00279632 $ 0.00279632 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00231948$ 0.00231948 $ 0.00231948 24-часов висок $ 0.00279632$ 0.00279632 $ 0.00279632 Рекорд за всички времена $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Най-ниска цена $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Промяна на цената (1ч) +1.80% Промяна на цената (1д) +10.95% Промяна на цената (7д) +45.48% Промяна на цената (7д) +45.48%

Цената в реално време за Hypr (HYPR) е$0.00258839. През последните 24 часа HYPR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00231948 до най-висока стойност $ 0.00279632, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYPR е $ 0.00874279, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00118399.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYPR има промяна от +1.80% за последния час, +10.95% за 24 часа и +45.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hypr (HYPR)

Пазарна капитализация $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Циркулиращо предлагане 760.00M 760.00M 760.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hypr е $ 1.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYPR е 760.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.58M.