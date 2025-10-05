Цената в реално време на Hypha Staked AVAX днес е 35.15 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STAVAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STAVAX в MEXC сега.Цената в реално време на Hypha Staked AVAX днес е 35.15 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за STAVAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на STAVAX в MEXC сега.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:48 (UTC+8)

Информация за цената за Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 33.88
$ 33.88$ 33.88
24-часов нисък
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
24-часов висок

$ 33.88
$ 33.88$ 33.88

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

+0.06%

+1.16%

+9.16%

+9.16%

Цената в реално време за Hypha Staked AVAX (STAVAX) е$35.15. През последните 24 часа STAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 33.88 до най-висока стойност $ 35.29, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STAVAX е $ 67.01, а най-ниската цена за всички времена е $ 16.44.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STAVAX има промяна от +0.06% за последния час, +1.16% за 24 часа и +9.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 30.20M
$ 30.20M$ 30.20M

--
----

$ 30.20M
$ 30.20M$ 30.20M

858.77K
858.77K 858.77K

858,769.0837624773
858,769.0837624773 858,769.0837624773

Текущата пазарна капитализация на Hypha Staked AVAX е $ 30.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STAVAX е 858.77K, като общото предлагане е 858769.0837624773. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.20M.

История на цените за Hypha Staked AVAX (STAVAX) USD

През днешния ден промяната в цената на Hypha Staked AVAX към USD беше $ +0.402479.
През последните 30 дни промяната в цената на Hypha Staked AVAX към USD беше $ +8.6264883950.
През последните 60 дни промяната в цената на Hypha Staked AVAX към USD беше $ +13.9299660900.
През последните 90 дни промяната в цената на Hypha Staked AVAX към USD беше $ +14.655588568450836.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.402479+1.16%
30 дни$ +8.6264883950+24.54%
60 дни$ +13.9299660900+39.63%
90 дни$ +14.655588568450836+71.51%

Какво е Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Hypha Staked AVAX (USD)

Колко ще струва Hypha Staked AVAX (STAVAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hypha Staked AVAX (STAVAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hypha Staked AVAX.

Проверете прогнозата за цената за Hypha Staked AVAX сега!

STAVAX към местни валути

Токеномика на Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Разбирането на токеномиката на Hypha Staked AVAX (STAVAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените STAVAX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Колко струва Hypha Staked AVAX (STAVAX) днес?
Цената в реално време на STAVAX в USD е 35.15 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на STAVAX към USD?
Текущата цена на STAVAX към USD е $ 35.15. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hypha Staked AVAX?
Пазарната капитализация за STAVAX е $ 30.20M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на STAVAX?
Циркулиращото предлагане на STAVAX е 858.77K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на STAVAX?
STAVAX постигна ATH цена от 67.01 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на STAVAX?
STAVAX достигна ATL цена от 16.44 USD.
Какъв е обемът на търговията на STAVAX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за STAVAX е -- USD.
Ще се повиши ли STAVAX тази година?
STAVAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за STAVAX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:48 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.