Информация за цената за Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24-часов нисък $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 24-часов висок 24-часов нисък $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24-часов висок $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Рекорд за всички времена $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Най-ниска цена $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) +1.16% Промяна на цената (7д) +9.16% Промяна на цената (7д) +9.16%

Цената в реално време за Hypha Staked AVAX (STAVAX) е$35.15. През последните 24 часа STAVAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 33.88 до най-висока стойност $ 35.29, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STAVAX е $ 67.01, а най-ниската цена за всички времена е $ 16.44.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STAVAX има промяна от +0.06% за последния час, +1.16% за 24 часа и +9.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Пазарна капитализация $ 30.20M$ 30.20M $ 30.20M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.20M$ 30.20M $ 30.20M Циркулиращо предлагане 858.77K 858.77K 858.77K Общо предлагане 858,769.0837624773 858,769.0837624773 858,769.0837624773

Текущата пазарна капитализация на Hypha Staked AVAX е $ 30.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STAVAX е 858.77K, като общото предлагане е 858769.0837624773. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.20M.