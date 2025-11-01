Информация за цената за Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 43.25 $ 43.25 $ 43.25 24-часов нисък $ 46.82 $ 46.82 $ 46.82 24-часов висок 24-часов нисък $ 43.25$ 43.25 $ 43.25 24-часов висок $ 46.82$ 46.82 $ 46.82 Рекорд за всички времена $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Най-ниска цена $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -1.14% Промяна на цената (7д) +11.15% Промяна на цената (7д) +11.15%

Цената в реално време за Hyperwave HYPE (HWHYPE) е$43.78. През последните 24 часа HWHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 43.25 до най-висока стойност $ 46.82, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HWHYPE е $ 59.58, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.97.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HWHYPE има промяна от -0.00% за последния час, -1.14% за 24 часа и +11.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Пазарна капитализация $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Циркулиращо предлагане 191.89K 191.89K 191.89K Общо предлагане 191,890.8405429367 191,890.8405429367 191,890.8405429367

Текущата пазарна капитализация на Hyperwave HYPE е $ 8.45M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HWHYPE е 191.89K, като общото предлагане е 191890.8405429367. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.45M.