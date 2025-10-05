Информация за цената за Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24-часов нисък $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24-часов висок $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Рекорд за всички времена $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Най-ниска цена $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Промяна на цената (1ч) +0.30% Промяна на цената (1д) +0.22% Промяна на цената (7д) +0.00% Промяна на цената (7д) +0.00%

Цената в реално време за Hyperwave HLP (HWHLP) е$1.033. През последните 24 часа HWHLP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.028 до най-висока стойност $ 1.035, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HWHLP е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.967762.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HWHLP има промяна от +0.30% за последния час, +0.22% за 24 часа и +0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperwave HLP (HWHLP)

Пазарна капитализация $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Циркулиращо предлагане 11.23M 11.23M 11.23M Общо предлагане 11,226,781.261129 11,226,781.261129 11,226,781.261129

Текущата пазарна капитализация на Hyperwave HLP е $ 11.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HWHLP е 11.23M, като общото предлагане е 11226781.261129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.59M.