Цената в реално време на Hyperwave HLP днес е 1.033 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HWHLP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HWHLP в MEXC сега.

Hyperwave HLP цена (HWHLP)

1 HWHLP към USD - цена в реално време:

$1.033
$1.033
+0.10%1D
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:42 (UTC+8)

Информация за цената за Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.028
$ 1.028
24-часов нисък
$ 1.035
$ 1.035
24-часов висок

$ 1.028
$ 1.028

$ 1.035
$ 1.035

$ 1.045
$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762

+0.30%

+0.22%

+0.00%

+0.00%

Цената в реално време за Hyperwave HLP (HWHLP) е$1.033. През последните 24 часа HWHLP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.028 до най-висока стойност $ 1.035, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HWHLP е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.967762.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HWHLP има промяна от +0.30% за последния час, +0.22% за 24 часа и +0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.59M
$ 11.59M

--
--

$ 11.59M
$ 11.59M

11.23M
11.23M

11,226,781.261129
11,226,781.261129

Текущата пазарна капитализация на Hyperwave HLP е $ 11.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HWHLP е 11.23M, като общото предлагане е 11226781.261129. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.59M.

История на цените за Hyperwave HLP (HWHLP) USD

През днешния ден промяната в цената на Hyperwave HLP към USD беше $ +0.00226172.
През последните 30 дни промяната в цената на Hyperwave HLP към USD беше $ +0.0088420668.
През последните 60 дни промяната в цената на Hyperwave HLP към USD беше $ +0.0204100140.
През последните 90 дни промяната в цената на Hyperwave HLP към USD беше $ +0.0270325872174425.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00226172+0.22%
30 дни$ +0.0088420668+0.86%
60 дни$ +0.0204100140+1.98%
90 дни$ +0.0270325872174425+2.69%

Какво е Hyperwave HLP (HWHLP)

Hyperwave HLP (HWHLP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Hyperwave HLP (USD)

Колко ще струва Hyperwave HLP (HWHLP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Hyperwave HLP (HWHLP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Hyperwave HLP.

Проверете прогнозата за цената за Hyperwave HLP сега!

HWHLP към местни валути

Токеномика на Hyperwave HLP (HWHLP)

Разбирането на токеномиката на Hyperwave HLP (HWHLP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HWHLP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Hyperwave HLP (HWHLP)

Колко струва Hyperwave HLP (HWHLP) днес?
Цената в реално време на HWHLP в USD е 1.033 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HWHLP към USD?
Текущата цена на HWHLP към USD е $ 1.033. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Hyperwave HLP?
Пазарната капитализация за HWHLP е $ 11.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HWHLP?
Циркулиращото предлагане на HWHLP е 11.23M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HWHLP?
HWHLP постигна ATH цена от 1.045 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HWHLP?
HWHLP достигна ATL цена от 0.967762 USD.
Какъв е обемът на търговията на HWHLP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HWHLP е -- USD.
Ще се повиши ли HWHLP тази година?
HWHLP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HWHLP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:32:42 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Hyperwave HLP (HWHLP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

