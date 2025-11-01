Информация за цената за Hypertrics (HYTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004349 $ 0.00004349 $ 0.00004349 24-часов нисък $ 0.00004494 $ 0.00004494 $ 0.00004494 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004349$ 0.00004349 $ 0.00004349 24-часов висок $ 0.00004494$ 0.00004494 $ 0.00004494 Рекорд за всички времена $ 0.00006753$ 0.00006753 $ 0.00006753 Най-ниска цена $ 0.0000299$ 0.0000299 $ 0.0000299 Промяна на цената (1ч) -0.27% Промяна на цената (1д) +2.10% Промяна на цената (7д) +11.65% Промяна на цената (7д) +11.65%

Цената в реално време за Hypertrics (HYTR) е$0.0000445. През последните 24 часа HYTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004349 до най-висока стойност $ 0.00004494, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYTR е $ 0.00006753, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000299.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYTR има промяна от -0.27% за последния час, +2.10% за 24 часа и +11.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hypertrics (HYTR)

Пазарна капитализация $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Циркулиращо предлагане 795.76M 795.76M 795.76M Общо предлагане 795,758,571.0 795,758,571.0 795,758,571.0

Текущата пазарна капитализация на Hypertrics е $ 35.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYTR е 795.76M, като общото предлагане е 795758571.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.48K.