Информация за HyperSwap AI (HYLX) Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Официален уебсайт: https://hyperswap.ai Бяла книга: https://docs.hyperswap.ai Купете HYLX сега!

Токеномика и анализ на цената за HyperSwap AI (HYLX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HyperSwap AI (HYLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 474.93K $ 474.93K $ 474.93K Общо предлагане: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M Циркулиращо предлагане: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 474.93K $ 474.93K $ 474.93K Рекорд за всички времена: $ 0.00298214 $ 0.00298214 $ 0.00298214 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00047519 $ 0.00047519 $ 0.00047519 Научете повече за цената на HyperSwap AI (HYLX)

Токеномика на HyperSwap AI (HYLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HyperSwap AI (HYLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HYLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HYLX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HYLX, разгледайте цената в реално време на токените HYLX!

