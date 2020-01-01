Токеномика на Hyperstable USD (USH) Открийте ключова информация за Hyperstable USD (USH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hyperstable USD (USH) Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Официален уебсайт: https://hyperstable.xyz/ Купете USH сега!

Токеномика и анализ на цената за Hyperstable USD (USH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hyperstable USD (USH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.39M Общо предлагане: $ 1.39M Циркулиращо предлагане: $ 1.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.39M Рекорд за всички времена: $ 1.018 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.97455 Текуща цена: $ 1.0 Научете повече за цената на Hyperstable USD (USH)

Токеномика на Hyperstable USD (USH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hyperstable USD (USH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USH, разгледайте цената в реално време на токените USH!

Прогноза за цената за USH Искате ли да знаете какъв път може да поеме USH? Нашата страница за прогноза за цената USH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USH сега!

