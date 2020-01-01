Токеномика на Hypersign Identity (HID) Открийте ключова информация за Hypersign Identity (HID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hypersign Identity (HID) Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients. Официален уебсайт: https://hypersign.id/ Купете HID сега!

Токеномика и анализ на цената за Hypersign Identity (HID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hypersign Identity (HID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 251.77K $ 251.77K $ 251.77K Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 370.24K $ 370.24K $ 370.24K Рекорд за всички времена: $ 0.764958 $ 0.764958 $ 0.764958 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00740485 $ 0.00740485 $ 0.00740485 Научете повече за цената на Hypersign Identity (HID)

Токеномика на Hypersign Identity (HID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hypersign Identity (HID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HID, разгледайте цената в реално време на токените HID!

Прогноза за цената за HID Искате ли да знаете какъв път може да поеме HID? Нашата страница за прогноза за цената HID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HID сега!

