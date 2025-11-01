Информация за цената за Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 24-часов нисък $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 24-часов висок 24-часов нисък $ 3.57$ 3.57 $ 3.57 24-часов висок $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 Рекорд за всички времена $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Най-ниска цена $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Промяна на цената (1ч) +1.29% Промяна на цената (1д) +4.90% Промяна на цената (7д) +1.72% Промяна на цената (7д) +1.72%

Цената в реално време за Hyperion Staked Aptos (STAPT) е$3.78. През последните 24 часа STAPT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.57 до най-висока стойност $ 3.84, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STAPT е $ 6.5, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.29.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STAPT има промяна от +1.29% за последния час, +4.90% за 24 часа и +1.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Пазарна капитализация $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Циркулиращо предлагане 211.50K 211.50K 211.50K Общо предлагане 12,991,815.39408547 12,991,815.39408547 12,991,815.39408547

Текущата пазарна капитализация на Hyperion Staked Aptos е $ 1.31M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STAPT е 211.50K, като общото предлагане е 12991815.39408547. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 83.27M.