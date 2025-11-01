Информация за цената за Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.07 24-часов нисък $ 1.089 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 1.27 Най-ниска цена $ 0.701228 Промяна на цената (1ч) -0.65% Промяна на цената (1д) -0.68% Промяна на цената (7д) -0.66%

Цената в реално време за Hyperbeat USDT (HBUSDT) е$1.07. През последните 24 часа HBUSDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.07 до най-висока стойност $ 1.089, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HBUSDT е $ 1.27, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.701228.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HBUSDT има промяна от -0.65% за последния час, -0.68% за 24 часа и -0.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Пазарна капитализация $ 121.85M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 121.85M Циркулиращо предлагане 113.90M Общо предлагане 113,897,094.0774772

Текущата пазарна капитализация на Hyperbeat USDT е $ 121.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HBUSDT е 113.90M, като общото предлагане е 113897094.0774772. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 121.85M.