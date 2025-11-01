Информация за цената за Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 43.52 $ 43.52 $ 43.52 24-часов нисък $ 47.08 $ 47.08 $ 47.08 24-часов висок 24-часов нисък $ 43.52$ 43.52 $ 43.52 24-часов висок $ 47.08$ 47.08 $ 47.08 Рекорд за всички времена $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Най-ниска цена $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) -2.88% Промяна на цената (7д) +9.19% Промяна на цената (7д) +9.19%

Цената в реално време за Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) е$43.63. През последните 24 часа HBHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 43.52 до най-висока стойност $ 47.08, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HBHYPE е $ 60.1, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.65.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HBHYPE има промяна от -1.11% за последния час, -2.88% за 24 часа и +9.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Пазарна капитализация $ 41.12M$ 41.12M $ 41.12M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 41.12M$ 41.12M $ 41.12M Циркулиращо предлагане 942.39K 942.39K 942.39K Общо предлагане 942,387.2730348043 942,387.2730348043 942,387.2730348043

Текущата пазарна капитализация на Hyperbeat Ultra HYPE е $ 41.12M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HBHYPE е 942.39K, като общото предлагане е 942387.2730348043. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.12M.