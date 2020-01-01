Токеномика на Hyper Utility (HYPU) Открийте ключова информация за Hyper Utility (HYPU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hyper Utility (HYPU) The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Официален уебсайт: https://hyperutility.fun/ Купете HYPU сега!

Токеномика и анализ на цената за Hyper Utility (HYPU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hyper Utility (HYPU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K Общо предлагане: $ 929.13M $ 929.13M $ 929.13M Циркулиращо предлагане: $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.09K $ 34.09K $ 34.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hyper Utility (HYPU)

Токеномика на Hyper Utility (HYPU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hyper Utility (HYPU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HYPU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HYPU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HYPU, разгледайте цената в реално време на токените HYPU!

Прогноза за цената за HYPU Искате ли да знаете какъв път може да поеме HYPU? Нашата страница за прогноза за цената HYPU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HYPU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!