Информация за цената за HypeFun (HYFU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00017933$ 0.00017933 $ 0.00017933 Най-ниска цена $ 0.00002554$ 0.00002554 $ 0.00002554 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +17.34% Промяна на цената (7д) +17.34%

Цената в реално време за HypeFun (HYFU) е$0.00003402. През последните 24 часа HYFU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYFU е $ 0.00017933, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002554.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYFU има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +17.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HypeFun (HYFU)

Пазарна капитализация $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на HypeFun е $ 34.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYFU е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.02K.