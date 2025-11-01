Информация за цената за Hylo USD (HYUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997647 $ 0.997647 $ 0.997647 24-часов нисък $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997647$ 0.997647 $ 0.997647 24-часов висок $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Рекорд за всички времена $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Най-ниска цена $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) -0.11% Промяна на цената (7д) -0.11%

Цената в реално време за Hylo USD (HYUSD) е$0.999865. През последните 24 часа HYUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997647 до най-висока стойност $ 1.002, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYUSD е $ 1.003, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.986187.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYUSD има промяна от -0.02% за последния час, +0.01% за 24 часа и -0.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hylo USD (HYUSD)

Пазарна капитализация $ 36.91M$ 36.91M $ 36.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.91M$ 36.91M $ 36.91M Циркулиращо предлагане 36.92M 36.92M 36.92M Общо предлагане 36,921,802.26793 36,921,802.26793 36,921,802.26793

Текущата пазарна капитализация на Hylo USD е $ 36.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYUSD е 36.92M, като общото предлагане е 36921802.26793. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.91M.