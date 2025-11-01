Информация за цената за Hydrex (HYDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.360623 $ 0.360623 $ 0.360623 24-часов нисък $ 0.457374 $ 0.457374 $ 0.457374 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.360623$ 0.360623 $ 0.360623 24-часов висок $ 0.457374$ 0.457374 $ 0.457374 Рекорд за всички времена $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Най-ниска цена $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Промяна на цената (1ч) +7.65% Промяна на цената (1д) +21.58% Промяна на цената (7д) +8.65% Промяна на цената (7д) +8.65%

Цената в реално време за Hydrex (HYDX) е$0.451797. През последните 24 часа HYDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.360623 до най-висока стойност $ 0.457374, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HYDX е $ 1.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.127003.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HYDX има промяна от +7.65% за последния час, +21.58% за 24 часа и +8.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hydrex (HYDX)

Пазарна капитализация $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.13M$ 18.13M $ 18.13M Циркулиращо предлагане 22.21M 22.21M 22.21M Общо предлагане 40,112,114.80516384 40,112,114.80516384 40,112,114.80516384

Текущата пазарна капитализация на Hydrex е $ 10.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HYDX е 22.21M, като общото предлагане е 40112114.80516384. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.13M.