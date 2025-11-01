Информация за цената за Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997785 $ 0.997785 $ 0.997785 24-часов нисък $ 0.999126 $ 0.999126 $ 0.999126 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997785$ 0.997785 $ 0.997785 24-часов висок $ 0.999126$ 0.999126 $ 0.999126 Рекорд за всички времена $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Най-ниска цена $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.10% Промяна на цената (7д) -0.01% Промяна на цената (7д) -0.01%

Цената в реално време за Hydrated Dollar (HOLLAR) е$0.997975. През последните 24 часа HOLLAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997785 до най-висока стойност $ 0.999126, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOLLAR е $ 1.019, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.976486.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOLLAR има промяна от +0.01% за последния час, -0.10% за 24 часа и -0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hydrated Dollar (HOLLAR)

Пазарна капитализация $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Циркулиращо предлагане 3.46M 3.46M 3.46M Общо предлагане 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Текущата пазарна капитализация на Hydrated Dollar е $ 3.46M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOLLAR е 3.46M, като общото предлагане е 3464592.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.46M.