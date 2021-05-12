Токеномика на Husky Avax (HUSKY) Открийте ключова информация за Husky Avax (HUSKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Husky Avax (HUSKY) The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Официален уебсайт: https://www.husky.space/ Бяла книга: https://www.husky.space/about/whitepaper Купете HUSKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Husky Avax (HUSKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Husky Avax (HUSKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 727.97K $ 727.97K $ 727.97K Общо предлагане: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Циркулиращо предлагане: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (оценка при пълна реализация): $ 727.97K $ 727.97K $ 727.97K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Husky Avax (HUSKY)

Токеномика на Husky Avax (HUSKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Husky Avax (HUSKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUSKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUSKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUSKY, разгледайте цената в реално време на токените HUSKY!

Прогноза за цената за HUSKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HUSKY? Нашата страница за прогноза за цената HUSKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HUSKY сега!

