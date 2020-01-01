Токеномика на Hunny Finance (HUNNY) Открийте ключова информация за Hunny Finance (HUNNY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hunny Finance (HUNNY) PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Официален уебсайт: https://pancakehunny.finance/ Купете HUNNY сега!

Токеномика и анализ на цената за Hunny Finance (HUNNY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hunny Finance (HUNNY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 242.93K $ 242.93K $ 242.93K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 321.08K $ 321.08K $ 321.08K Рекорд за всички времена: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Текуща цена: $ 0.00321079 $ 0.00321079 $ 0.00321079 Научете повече за цената на Hunny Finance (HUNNY)

Токеномика на Hunny Finance (HUNNY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hunny Finance (HUNNY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUNNY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUNNY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUNNY, разгледайте цената в реално време на токените HUNNY!

Прогноза за цената за HUNNY Искате ли да знаете какъв път може да поеме HUNNY? Нашата страница за прогноза за цената HUNNY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HUNNY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!