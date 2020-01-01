Токеномика на Hummingbot (HBOT) Открийте ключова информация за Hummingbot (HBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hummingbot (HBOT) The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Официален уебсайт: https://hummingbot.org Купете HBOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Hummingbot (HBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hummingbot (HBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 746.04K $ 746.04K $ 746.04K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Рекорд за всички времена: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00134838 $ 0.00134838 $ 0.00134838 Научете повече за цената на Hummingbot (HBOT)

Токеномика на Hummingbot (HBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hummingbot (HBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HBOT, разгледайте цената в реално време на токените HBOT!

