Текущата пазарна капитализация на Human 300 е $ 6.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HUMAN е 923.07M, като общото предлагане е 999995095.4931207. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.36K.

Цената в реално време за Human 300 (HUMAN) е--. През последните 24 часа HUMAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HUMAN е $ 0.00236723, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за Human 300 (HUMAN) USD

През днешния ден промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.