Повече за HUMAN

HUMANценова информация

Какво представлява HUMAN

Бяла книга HUMAN

Официален уебсайт на HUMAN

Токеномика на HUMAN

HUMAN ценова прогноза

Human 300 Лого

Human 300 цена (HUMAN)

Не се намира в списъка

1 HUMAN към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Human 300 (HUMAN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:31:46 (UTC+8)

Информация за цената за Human 300 (HUMAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Human 300 (HUMAN) е--. През последните 24 часа HUMAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HUMAN е $ 0.00236723, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HUMAN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.07M
923.07M 923.07M

999,995,095.4931207
999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Текущата пазарна капитализация на Human 300 е $ 6.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HUMAN е 923.07M, като общото предлагане е 999995095.4931207. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.36K.

История на цените за Human 300 (HUMAN) USD

През днешния ден промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Human 300 към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-97.42%
60 дни$ 0-97.79%
90 дни$ 0--

Какво е Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Human 300 (USD)

Колко ще струва Human 300 (HUMAN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Human 300 (HUMAN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Human 300.

Проверете прогнозата за цената за Human 300 сега!

HUMAN към местни валути

Токеномика на Human 300 (HUMAN)

Разбирането на токеномиката на Human 300 (HUMAN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HUMAN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Human 300 (HUMAN)

Колко струва Human 300 (HUMAN) днес?
Цената в реално време на HUMAN в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HUMAN към USD?
Текущата цена на HUMAN към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Human 300?
Пазарната капитализация за HUMAN е $ 6.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HUMAN?
Циркулиращото предлагане на HUMAN е 923.07M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HUMAN?
HUMAN постигна ATH цена от 0.00236723 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HUMAN?
HUMAN достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на HUMAN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HUMAN е -- USD.
Ще се повиши ли HUMAN тази година?
HUMAN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HUMAN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:31:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Human 300 (HUMAN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

