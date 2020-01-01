Токеномика на HUG (HUG) Открийте ключова информация за HUG (HUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HUG (HUG) HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network. Официален уебсайт: https://hug.meme/ Купете HUG сега!

Токеномика и анализ на цената за HUG (HUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HUG (HUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 152.04K $ 152.04K $ 152.04K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 91.48B $ 91.48B $ 91.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 166.21K $ 166.21K $ 166.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на HUG (HUG)

Токеномика на HUG (HUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HUG (HUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HUG, разгледайте цената в реално време на токените HUG!

Прогноза за цената за HUG Искате ли да знаете какъв път може да поеме HUG? Нашата страница за прогноза за цената HUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HUG сега!

