Информация за цената за Huey (HUEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.19% Промяна на цената (1д) -2.20% Промяна на цената (7д) +4.17% Промяна на цената (7д) +4.17%

Цената в реално време за Huey (HUEY) е--. През последните 24 часа HUEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HUEY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HUEY има промяна от +0.19% за последния час, -2.20% за 24 часа и +4.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Huey (HUEY)

Пазарна капитализация $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Циркулиращо предлагане 924.98M 924.98M 924.98M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Huey е $ 11.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HUEY е 924.98M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.95K.