Информация за цената за HubSuite (HSUITE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.27% Промяна на цената (1д) -7.29% Промяна на цената (7д) +0.74% Промяна на цената (7д) +0.74%

Цената в реално време за HubSuite (HSUITE) е--. През последните 24 часа HSUITE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HSUITE е $ 0.00352296, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HSUITE има промяна от -0.27% за последния час, -7.29% за 24 часа и +0.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HubSuite (HSUITE)

Пазарна капитализация $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.09M$ 10.09M $ 10.09M Циркулиращо предлагане 16.39B 16.39B 16.39B Общо предлагане 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Текущата пазарна капитализация на HubSuite е $ 4.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HSUITE е 16.39B, като общото предлагане е 38271824539.0413. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.09M.