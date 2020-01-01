Токеномика на Huanghuali Token (HLT) Открийте ключова информация за Huanghuali Token (HLT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Официален уебсайт: https://www.holytoken.net Бяла книга: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Купете HLT сега!

Токеномика и анализ на цената за Huanghuali Token (HLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Huanghuali Token (HLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 130.82K $ 130.82K $ 130.82K Общо предлагане: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Циркулиращо предлагане: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (оценка при пълна реализация): $ 130.82K $ 130.82K $ 130.82K Рекорд за всички времена: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.657883 $ 0.657883 $ 0.657883 Текуща цена: $ 0.811743 $ 0.811743 $ 0.811743 Научете повече за цената на Huanghuali Token (HLT)

Токеномика на Huanghuali Token (HLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Huanghuali Token (HLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HLT, разгледайте цената в реално време на токените HLT!

Прогноза за цената за HLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HLT? Нашата страница за прогноза за цената HLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HLT сега!

