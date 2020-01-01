Токеномика на hsETH (HSETH) Открийте ключова информация за hsETH (HSETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за hsETH (HSETH) hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem. Официален уебсайт: https://docs.haven1.org/products/liquid-stake-eth Купете HSETH сега!

Токеномика и анализ на цената за hsETH (HSETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за hsETH (HSETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.26K $ 89.26K $ 89.26K Общо предлагане: $ 24.71 $ 24.71 $ 24.71 Циркулиращо предлагане: $ 24.71 $ 24.71 $ 24.71 FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.26K $ 89.26K $ 89.26K Рекорд за всички времена: $ 4,019.41 $ 4,019.41 $ 4,019.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,224.66 $ 1,224.66 $ 1,224.66 Текуща цена: $ 3,612.15 $ 3,612.15 $ 3,612.15 Научете повече за цената на hsETH (HSETH)

Токеномика на hsETH (HSETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на hsETH (HSETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HSETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HSETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HSETH, разгледайте цената в реално време на токените HSETH!

Прогноза за цената за HSETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме HSETH? Нашата страница за прогноза за цената HSETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HSETH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!