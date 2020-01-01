Токеномика на Hover Cat (HCAT) Открийте ключова информация за Hover Cat (HCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hover Cat (HCAT) Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly. Официален уебсайт: https://hovercatcoin.com/ Купете HCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Hover Cat (HCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hover Cat (HCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Рекорд за всички времена: $ 0.00400582 $ 0.00400582 $ 0.00400582 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hover Cat (HCAT)

Токеномика на Hover Cat (HCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hover Cat (HCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HCAT, разгледайте цената в реално време на токените HCAT!

Прогноза за цената за HCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HCAT? Нашата страница за прогноза за цената HCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HCAT сега!

