Информация за Hottie Froggie (HOTTIE) Hottie Froggie is official Matt Furrie character from NFT collection. Hottie is in love with Pepe. Официален уебсайт: https://hottiefroggie.meme

Токеномика и анализ на цената за Hottie Froggie (HOTTIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hottie Froggie (HOTTIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.81K $ 60.81K $ 60.81K Рекорд за всички времена: $ 0.00934622 $ 0.00934622 $ 0.00934622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001448 $ 0.0001448 $ 0.0001448 Научете повече за цената на Hottie Froggie (HOTTIE)

Токеномика на Hottie Froggie (HOTTIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hottie Froggie (HOTTIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTTIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTTIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTTIE, разгледайте цената в реално време на токените HOTTIE!

