Информация за цената за HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00268136 - $ 0.00279054
24-часов нисък: $ 0.00268136
24-часов висок: $ 0.00279054
Рекорд за всички времена: $ 0.581112
Най-ниска цена: $ 0.00173695
Промяна на цената (1ч): +0.66%
Промяна на цената (1д): -0.11%
Промяна на цената (7д): +20.77%

Цената в реално време за HotKeySwap (HOTKEY) е$0.00274501. През последните 24 часа HOTKEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00268136 до най-висока стойност $ 0.00279054, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HOTKEY е $ 0.581112, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00173695.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HOTKEY има промяна от +0.66% за последния час, -0.11% за 24 часа и +20.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HotKeySwap (HOTKEY)

Пазарна капитализация: $ 260.68K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 260.68K
Циркулиращо предлагане: 95.00M
Общо предлагане: 95,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на HotKeySwap е $ 260.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HOTKEY е 95.00M, като общото предлагане е 95000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 260.68K.