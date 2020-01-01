Токеномика на HotCocoa (HOTCOCOA) Открийте ключова информация за HotCocoa (HOTCOCOA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Официален уебсайт: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Бяла книга: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Купете HOTCOCOA сега!

Токеномика и анализ на цената за HotCocoa (HOTCOCOA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HotCocoa (HOTCOCOA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Общо предлагане: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Циркулиращо предлагане: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Рекорд за всички времена: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Текуща цена: $ 0.00548171 $ 0.00548171 $ 0.00548171 Научете повече за цената на HotCocoa (HOTCOCOA)

Токеномика на HotCocoa (HOTCOCOA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HotCocoa (HOTCOCOA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTCOCOA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTCOCOA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTCOCOA, разгледайте цената в реално време на токените HOTCOCOA!

Прогноза за цената за HOTCOCOA Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOTCOCOA? Нашата страница за прогноза за цената HOTCOCOA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOTCOCOA сега!

