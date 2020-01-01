Токеномика на Hot Mom (HOTMOM) Открийте ключова информация за Hot Mom (HOTMOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hot Mom (HOTMOM) Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Официален уебсайт: https://hotmomsol.xyz/ Купете HOTMOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Hot Mom (HOTMOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hot Mom (HOTMOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K Рекорд за всички времена: $ 0.112823 $ 0.112823 $ 0.112823 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hot Mom (HOTMOM)

Токеномика на Hot Mom (HOTMOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hot Mom (HOTMOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTMOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTMOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTMOM, разгледайте цената в реално време на токените HOTMOM!

