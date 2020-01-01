Токеномика на Hot Doge (HOTDOGE) Открийте ключова информация за Hot Doge (HOTDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hot Doge (HOTDOGE) Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond). Официален уебсайт: https://hotdoge.fun/ Купете HOTDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Hot Doge (HOTDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hot Doge (HOTDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Рекорд за всички времена: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hot Doge (HOTDOGE)

Токеномика на Hot Doge (HOTDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hot Doge (HOTDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTDOGE, разгледайте цената в реално време на токените HOTDOGE!

Прогноза за цената за HOTDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOTDOGE? Нашата страница за прогноза за цената HOTDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOTDOGE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!