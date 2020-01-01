Токеномика на Hot Dad (HOTDAD) Открийте ключова информация за Hot Dad (HOTDAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hot Dad (HOTDAD) HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. Официален уебсайт: https://hotdad.org/ Бяла книга: https://t.me/hotdadportal Купете HOTDAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Hot Dad (HOTDAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hot Dad (HOTDAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Общо предлагане: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Циркулиращо предлагане: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Рекорд за всички времена: $ 0.00014371 $ 0.00014371 $ 0.00014371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001107 $ 0.00001107 $ 0.00001107 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hot Dad (HOTDAD)

Токеномика на Hot Dad (HOTDAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hot Dad (HOTDAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTDAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTDAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTDAD, разгледайте цената в реално време на токените HOTDAD!

Прогноза за цената за HOTDAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOTDAD? Нашата страница за прогноза за цената HOTDAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOTDAD сега!

