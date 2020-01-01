Токеномика на Hot Cross (HOTCROSS) Открийте ключова информация за Hot Cross (HOTCROSS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hot Cross (HOTCROSS) Официален уебсайт: https://hotcross.com/ Купете HOTCROSS сега!

Токеномика и анализ на цената за Hot Cross (HOTCROSS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hot Cross (HOTCROSS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.09K $ 74.09K $ 74.09K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 111.50M $ 111.50M $ 111.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 332.22K $ 332.22K $ 332.22K Рекорд за всички времена: $ 0.544661 $ 0.544661 $ 0.544661 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00066444 $ 0.00066444 $ 0.00066444 Научете повече за цената на Hot Cross (HOTCROSS)

Токеномика на Hot Cross (HOTCROSS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hot Cross (HOTCROSS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOTCROSS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOTCROSS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOTCROSS, разгледайте цената в реално време на токените HOTCROSS!

