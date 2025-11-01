Информация за цената за Hot Cherry (CHERRY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000966 $ 0.00000966 $ 0.00000966 24-часов нисък $ 0.00001138 $ 0.00001138 $ 0.00001138 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000966$ 0.00000966 $ 0.00000966 24-часов висок $ 0.00001138$ 0.00001138 $ 0.00001138 Рекорд за всички времена $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 Най-ниска цена $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 Промяна на цената (1ч) +1.15% Промяна на цената (1д) +16.58% Промяна на цената (7д) -1.90% Промяна на цената (7д) -1.90%

Цената в реално време за Hot Cherry (CHERRY) е$0.0000113. През последните 24 часа CHERRY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000966 до най-висока стойност $ 0.00001138, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHERRY е $ 0.00002768, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000319.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHERRY има промяна от +1.15% за последния час, +16.58% за 24 часа и -1.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Hot Cherry (CHERRY)

Пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Hot Cherry е $ 1.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHERRY е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.13M.