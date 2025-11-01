Информация за цената за hornyCoin (69420) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001598 $ 0.00001598 $ 0.00001598 24-часов нисък $ 0.00001687 $ 0.00001687 $ 0.00001687 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001598$ 0.00001598 $ 0.00001598 24-часов висок $ 0.00001687$ 0.00001687 $ 0.00001687 Рекорд за всички времена $ 0.00073145$ 0.00073145 $ 0.00073145 Най-ниска цена $ 0.00001522$ 0.00001522 $ 0.00001522 Промяна на цената (1ч) -1.12% Промяна на цената (1д) +3.81% Промяна на цената (7д) +4.27% Промяна на цената (7д) +4.27%

Цената в реално време за hornyCoin (69420) е$0.00001665. През последните 24 часа 69420 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001598 до най-висока стойност $ 0.00001687, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 69420 е $ 0.00073145, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001522.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 69420 има промяна от -1.12% за последния час, +3.81% за 24 часа и +4.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за hornyCoin (69420)

Пазарна капитализация $ 16.64K$ 16.64K $ 16.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.64K$ 16.64K $ 16.64K Циркулиращо предлагане 999.47M 999.47M 999.47M Общо предлагане 999,468,071.08821 999,468,071.08821 999,468,071.08821

Текущата пазарна капитализация на hornyCoin е $ 16.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 69420 е 999.47M, като общото предлагане е 999468071.08821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.64K.