Информация за Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Официален уебсайт: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk Купете JAIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Horny Jail (JAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Horny Jail (JAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 860.84K $ 860.84K $ 860.84K Общо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Циркулиращо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 860.84K $ 860.84K $ 860.84K Рекорд за всички времена: $ 0.00424908 $ 0.00424908 $ 0.00424908 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00024643 $ 0.00024643 $ 0.00024643 Текуща цена: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 Научете повече за цената на Horny Jail (JAIL)

Токеномика на Horny Jail (JAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Horny Jail (JAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JAIL, разгледайте цената в реално време на токените JAIL!

Прогноза за цената за JAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме JAIL? Нашата страница за прогноза за цената JAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JAIL сега!

