Токеномика на Horizon (HRZ) Открийте ключова информация за Horizon (HRZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Horizon (HRZ) Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Официален уебсайт: https://horizon-protocol.com/ Бяла книга: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon Купете HRZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Horizon (HRZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Horizon (HRZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.02K $ 74.02K $ 74.02K Общо предлагане: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Циркулиращо предлагане: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 82.61K $ 82.61K $ 82.61K Рекорд за всички времена: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00811514 $ 0.00811514 $ 0.00811514 Текуща цена: $ 0.00862557 $ 0.00862557 $ 0.00862557 Научете повече за цената на Horizon (HRZ)

Токеномика на Horizon (HRZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Horizon (HRZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HRZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HRZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HRZ, разгледайте цената в реално време на токените HRZ!

Прогноза за цената за HRZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме HRZ? Нашата страница за прогноза за цената HRZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HRZ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!