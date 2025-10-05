Информация за цената за Horizon (HRZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00587474 $ 0.00587474 $ 0.00587474 24-часов нисък $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00587474$ 0.00587474 $ 0.00587474 24-часов висок $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Рекорд за всички времена $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Най-ниска цена $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) +2.67% Промяна на цената (7д) -5.95% Промяна на цената (7д) -5.95%

Цената в реално време за Horizon (HRZ) е$0.00605379. През последните 24 часа HRZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00587474 до най-висока стойност $ 0.00608308, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HRZ е $ 0.126194, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00524898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HRZ има промяна от -0.48% за последния час, +2.67% за 24 часа и -5.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Horizon (HRZ)

Пазарна капитализация $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 57.98K$ 57.98K $ 57.98K Циркулиращо предлагане 8.58M 8.58M 8.58M Общо предлагане 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Текущата пазарна капитализация на Horizon е $ 51.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HRZ е 8.58M, като общото предлагане е 9577807.002004618. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 57.98K.