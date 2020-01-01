Токеномика на Hopecore (HOPE) Открийте ключова информация за Hopecore (HOPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hopecore (HOPE) This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments. Официален уебсайт: https://hopecoretoken.com/ Купете HOPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Hopecore (HOPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hopecore (HOPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.00K $ 24.00K $ 24.00K Общо предлагане: $ 994.38M $ 994.38M $ 994.38M Циркулиращо предлагане: $ 994.38M $ 994.38M $ 994.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.00K $ 24.00K $ 24.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00059775 $ 0.00059775 $ 0.00059775 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hopecore (HOPE)

Токеномика на Hopecore (HOPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hopecore (HOPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOPE, разгледайте цената в реално време на токените HOPE!

Прогноза за цената за HOPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOPE? Нашата страница за прогноза за цената HOPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOPE сега!

