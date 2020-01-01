Токеномика на Hootchain (HOOT) Открийте ключова информация за Hootchain (HOOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hootchain (HOOT) HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Официален уебсайт: https://hootchain.org Бяла книга: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Купете HOOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Hootchain (HOOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hootchain (HOOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.58K Общо предлагане: $ 2.37M Циркулиращо предлагане: $ 2.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.99K Рекорд за всички времена: $ 4.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.01350056

Токеномика на Hootchain (HOOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hootchain (HOOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOOT, разгледайте цената в реално време на токените HOOT!

Прогноза за цената за HOOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOOT? Нашата страница за прогноза за цената HOOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

