Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders"
Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs.
The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat.
Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy.
Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hoodrat (HOODRAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Hoodrat (HOODRAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Hoodrat (HOODRAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой HOODRAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой HOODRAT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOODRAT, разгледайте цената в реално време на токените HOODRAT!
Прогноза за цената за HOODRAT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOODRAT? Нашата страница за прогноза за цената HOODRAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
