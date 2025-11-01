Информация за цената за Honeywell xStock (HONX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 198.27 $ 198.27 $ 198.27 24-часов нисък $ 201.76 $ 201.76 $ 201.76 24-часов висок 24-часов нисък $ 198.27$ 198.27 $ 198.27 24-часов висок $ 201.76$ 201.76 $ 201.76 Рекорд за всички времена $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Най-ниска цена $ 198.27$ 198.27 $ 198.27 Промяна на цената (1ч) -0.56% Промяна на цената (1д) +0.12% Промяна на цената (7д) -7.87% Промяна на цената (7д) -7.87%

Цената в реално време за Honeywell xStock (HONX) е$199.86. През последните 24 часа HONX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 198.27 до най-висока стойност $ 201.76, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HONX е $ 271.63, а най-ниската цена за всички времена е $ 198.27.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HONX има промяна от -0.56% за последния час, +0.12% за 24 часа и -7.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Honeywell xStock (HONX)

Пазарна капитализация $ 210.12K$ 210.12K $ 210.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Циркулиращо предлагане 1.05K 1.05K 1.05K Общо предлагане 38,102.57245580687 38,102.57245580687 38,102.57245580687

Текущата пазарна капитализация на Honeywell xStock е $ 210.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HONX е 1.05K, като общото предлагане е 38102.57245580687. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.63M.