Токеномика на Homo Memetus (HOMO) Открийте ключова информация за Homo Memetus (HOMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Homo Memetus (HOMO) Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Официален уебсайт: https://www.homo-memetus.xyz/ Бяла книга: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Купете HOMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Homo Memetus (HOMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Homo Memetus (HOMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Рекорд за всички времена: $ 0.00247673 $ 0.00247673 $ 0.00247673 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0001864 $ 0.0001864 $ 0.0001864 Текуща цена: $ 0.00128027 $ 0.00128027 $ 0.00128027 Научете повече за цената на Homo Memetus (HOMO)

Токеномика на Homo Memetus (HOMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Homo Memetus (HOMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOMO, разгледайте цената в реално време на токените HOMO!

Прогноза за цената за HOMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOMO? Нашата страница за прогноза за цената HOMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOMO сега!

